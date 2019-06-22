وزير الرياضة ومحافظ الاسكندرية ورئيس الاتحاد الافريقي يشهدون مباراة إفتتاح المجموعة الثانية بإستاد الاسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظة الاسكندرية، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مباراة إفتتاح المجموعة الثانية، بين منتخبي نيجيريا وبوروندي، والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدف مقابل لا شىء.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحسن التنظيم، الذي عكس صورة إيجابية لدي المنتخبات

المشاركة والوفود المصاحبة لهم. وعلى هامش المباراة أهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، كتاب مصر الى السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،، الذي جمع فيه تاريخ مصر، والذيأعدته مكتبة الاسكندرية.

حضر اللقاء هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرةالقدم ، محمد فضل مدير البطولة، ونجوم القارة السمراء في كرة القدم، صاموئيل إيتو، وكانوا، سفراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أن إستاد الإسكندرية يحتضن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات نيجيريا، غينيا، بوروندي، ومدغشقر، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم ٣٢، والتي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر حتى ١٩ يوليو المقبل.

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