الوفد تكشف سبب تعيين فاطمة سامورا في لجنة تطهير الكاف

عقد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا" اجتماعا هاما مع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، علي هامش حضوره افتتاح بطولة كأس الأمم اللإفريقية مصر 2019. واوضح خلاله انفانتينو أسباب تكليف فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي، بإدارة الاتحاد ومراجعه جميع العقود والمصروفات المالية بالاتحاد. وكشف انفانتينو ان فيفا اتخذ هذا القرار بعدما تلقى شكاوى من بعض الاتحادات الإفريقية. وعلمت بوابه الوفد أن فاطمة سامورا طلبت بدأ التكليف بالعمل بعد الإنتهاء من مشكلة مباراة نهائي بطولة دري ابطال إفريقيا المقرر اعادتها بين نهضة بركان المغربي، والترجي التونسي والتي لم يحدد موعدها ومكان اقامتها حتي الان.

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