تعرف على تشكيلتي البرازيل وبيرو قبل مواجهتهما في كوبا أمريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السيليساو، أمام بيرو، اليوم السبت، في الجولة الثالثة لدور المجوعات، لكوبا أمريكا 2019. ويقود هجوم البرازيل في تلك المباراة الثلاثي جابرييل جيسوس، وروبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو.
وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:
أليسون بيكر - داني ألفيس - ماركينيوس
أما تشكيل بيرو فجاء كالتالي:
بيدرو جايسي - لويس أدفينكولا – أراوخو
وتحتل البرازيل صدارة المجموعة الأولى بالتساوي مع بيرو برصيد 4 نقاط.
ويتأهل إلى دور الثمانية لكوبا أمريكا أصحاب المركز الأول والثاني من المجموعات الثلاث، بجانب أفضل منتخبين أصحاب المركز الثالث في المسابقة.
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