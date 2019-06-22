طاهر محمد طاهر يعود لتدريبات المقاولون العرب

يعود طاهر طاهر مهاجم المقاولون العرب للمشاركة فى تدريبات الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون والتى تبدأ مساء اليوم السبت، بعد تغيبه لمدة ٣ شهور بسبب الإصابة بقطعفي غضروف الركبة، بمباراة ذئاب الجبل والمصري في الدوري الممتاز.
ويبدأ المقاولون العرب فترة إعداده للموسم الجديد بمقر النادي بالجبل الأخضر حيث انتظم اللاعبون
ويعود طاهر بعد غياب دام ٣ أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة، لتدريبات الفريق الاستعدادية للموسم الجديد ومباراة الأهلي المؤجلة من الجولة ال٣٣ لبعد كأس الأمم الأفريقية.
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