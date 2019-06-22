منتخب السعودية يهزم البحرين في البطولة العربية لناشئي كرة السلة

نجح منتخب لناشئي السلة تحت 16 عاما في التغلب علي المنتخب البحريني في الجولة الرابعة من البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16سنة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء العربية لناشئي السلة تحت 16سنة، في المباراة التي جمعت بينهما مساءاليوم بصالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر. وحقق منتخب السعودية الفوز بنتيجة65 مقابل 60 لمنتخب البحرين. وتقام الآن مباراة منتخب مصر والجزائر في الجولة الرابعة بالبطولة ذاتها.

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