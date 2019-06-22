أكد سبستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن فريقه لم يقدم كل ما لديه، مشيرا إلي أن الأفضل قادم والمنافسة مازالت مستمرة.
وفاز المنتخب الأوغندي على نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، باستاد القاهرة، ضمن المنافسات الافتتاحية للفريقينبالمجموعة الأولي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال ديسابر خلال تصريحاته عقب المبارة، :"بدأنا بفوز مهم ولازلنا في البداية ولدينا خطوة واحدة للتأهل.. مباراة مصر ستكون قوية".
واضاف:" اعتمدنا على الكرات الثابتة والركنيات لأننا نواجه خصما قويا
ويستعد منتخب أوغندا لمواجهة نظيره زيمبابوي فى المباراة القادمة، والكونغو الديمقراطية مع مصر الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولي من البطولة.
بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولي بثلاث نقاط وبفارق الأهداف مع الوصيف منتخب مصر، بينما يأتي منتخبا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في المركز الثالث والرابع على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أوغندا: لم نقدم كل مالدينا أمام الكونغو ومباراة مصر ستكون الأقوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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