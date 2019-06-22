مدرب أوغندا: لم نقدم كل مالدينا أمام الكونغو ومباراة مصر ستكون الأقوي

أكد سبستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن فريقه لم يقدم كل ما لديه، مشيرا إلي أن الأفضل قادم والمنافسة مازالت مستمرة.

وفاز المنتخب الأوغندي على نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، باستاد القاهرة، ضمن المنافسات الافتتاحية للفريقين

بالمجموعة الأولي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ديسابر خلال تصريحاته عقب المبارة، :"بدأنا بفوز مهم ولازلنا في البداية ولدينا خطوة واحدة للتأهل.. مباراة مصر ستكون قوية".

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واضاف:" اعتمدنا على الكرات الثابتة والركنيات لأننا نواجه خصما قويا

.. وأعتقد أن البطولة لم تنته بالنسبة لهم".

ويستعد منتخب أوغندا لمواجهة نظيره زيمبابوي فى المباراة القادمة، والكونغو الديمقراطية مع مصر الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولي من البطولة.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولي بثلاث نقاط وبفارق الأهداف مع الوصيف منتخب مصر، بينما يأتي منتخبا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في المركز الثالث والرابع على الترتيب.