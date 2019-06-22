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مانشستر سيتي يرغب في خطف ماجواير من يونايتد

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دخل مانشستر سيتي سباقا شرسا مع غريمه مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير مدافع نادي ليستر سيتي، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة " ميرور" الإنجليزية أن بيب جوارديولا يرغب في انتداب ماجواير إلى صفوف فريقه، لتدعيم خط الدفاع

الموسم المقبل، وتعويض رحيل المدافع البلجيكي كومباني الذي غادر الفريق الفريق بعد إنتهاء الموسم متوجها إلى نادي أندرلخت البلجيكي .

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن السيتي يجهز عرضا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات

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ماجواير، وفي المقابل يرغب سولشاير في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع ماجواير ولكن المقابل المالي هو ما يعيق إكتمال الصفقة.

ووضع ليستر سيتي مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن ماجواير ولكن أشارت التقارير الصحفية أن ليستر سيتي سيقبل بمبلغ 65 مليون جنية إسترليني، وهذا هو الذي يرغب فيه السيتي، من أجل إنهاء الصفقة مع الذئاب.

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