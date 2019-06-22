شهد استادالإسكندرية الرياضي، حضور عدد قليل من الجماهير المصرية والتي ظهرت بالزي الفرعوني، خلال مباراة منتخبي نيجيريا وبوروندي في فعاليات المجموعة الثانية بكأسالأمم الأفريقية.
وغابت الجماهير المصرية عن حضور المباراة، ما أدى لخلو المدرجات، عدا عدد
ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كلا من نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير مصر تشاهد مباراة نيجيريا وبوروندي في ستاد الإسكندرية بالزي الفرعوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.