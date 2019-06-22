جماهير مصر تشاهد مباراة نيجيريا وبوروندي في ستاد الإسكندرية بالزي الفرعوني

شهد استادالإسكندرية الرياضي، حضور عدد قليل من الجماهير المصرية والتي ظهرت بالزي الفرعوني، خلال مباراة منتخبي نيجيريا وبوروندي في فعاليات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية. الأمم الأفريقية. وغابت الجماهير المصرية عن حضور المباراة، ما أدى لخلو المدرجات، عدا عدد قليل من مشجعي المنتخبين من دولتي نيجيريا وبورندي، وبعض المسئولين والإعلاميين في المقصورة الرئيسية. ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كلا من نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر.

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