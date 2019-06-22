تشيلسي يؤجل تحديد مستقبل مدافعه المعار

أرجأت إدارة نادى تشيلسى الإنجليزى تحديد مستقبل الفرنسى كورد زوما مدافع الفريق، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بعد رحيل ماوريسيو ساري.

وكان تشيلسى قد تعاقد مع اللاعب فى صيف 2017 لمدة ثلاث مواسم، لكنه فشل فى الوصول

للمستوي المطلوب مع البلوز لتتم إعارته ايفرتون.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن نادي تشيلسي لم يتخذ قرارًا بشأن مدافعه الفرنسي لحين التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق

في الموسم المقبل.

وأفادت التقرير أن إدارة البلوز قد تضطر إلى إبقاء اللاعب بصفوف الفريق نظرًا للعقوبة الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن خرقه لقوانين ولوائح الفيفا بشأن التعاقد مع اللاعب الشباب.

جديرًا بالذكر أن نادي تشيلسي اقترب من التعاقد مع فرانك لامبارد مديرًا فنيًا للفريق.