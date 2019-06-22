اونلاين | رابط bein match مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر beIN Sports Max مباشر سريع مباراة البرازيل بث مباشر بدون تقطيع

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كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والبيرو مباشرة الآن، ويستعد المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه ليوناردو "تيتي" لمواجهة نظيره منتخب بيرو، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي تقام أحداثها في الأراضي البرازيلية خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب السيليساو نظيره منتخب بيرو، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل أحداث هذه المباراة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس ماكس التي تعرض مباريات بطولة كوبا أمريكا، وستعرض مباراة مباراة البرازيل وبيرو على قنوات "BeIn Max".

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ويتربع المنتخب البرازيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع نظيره منتخب بيرو، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز الثالث برصيد نقطتين، في حين يتزيل المجموعة الأولى منتخب بوليفيا بلا رصيد من النقاط.

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وسوف يدخل منتخب البرازيل هذه المباراة بقيادة مدربه الوطني "تيتي"، وهو مركز على ألا يدع أي مجال للخطأ في هذا اللقاء الحاسم أمام بيرو، والذي سيقام اليوم على ملعب كورينثيانز أرينا، وسيزيد التركيز أكثر بعد التعادل الأخير والمخيب للآمال امام فينزويلا بدون أهداف.

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وعلى الجانب الآخر يسعى منتخب بيرو لإحداث المفاجأة وتكرار سيناريو بطولة كوبا أمريكا نسخة عام 2016 التي أقيمت نسختها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن خلاللها من إقصاء البرازيل من دور المجموعات بعد الهدف الذي أحرزه راؤول رويدياز بيده قبل 15 دقيقة من انتهاء اللقاء.

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وعلى أغل الظن سوف يدخل منتخب البرايل هذه المباراة بتشكيل يضم مجموعة من النجوم: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: ألفيس - ماركينيوس - سيلفا - لويس، خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - إيفرتون، خط الهجوم: كوتينيو - ريتشارليسون - فيرمينو.

كورة ستار – شاهد بث مباشر مباراة البرازيل ضد بيرو في بطولة (كوبا أمريكا 2019)، مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "كورينثيانز آرينا" في تمام التاسعة مساءًا لمتابعة لقاء البرازيل وبيرو بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة بالبرازيل.