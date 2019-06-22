اونلاين | شاهد الان: مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر (جووول برازيل) Brazil Goal كورة اون لاين HD

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كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو اليوم السبت، حيث يستضيف المنتخب البرازيلي نظيره منتخب بيرو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2019 التي تقام أحداثها في الأراضي البرازيلية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

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وسوف يواجه منتخب البرازيل نظيره بيرو، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الحادية عشر بتوقيت الإمارات، كما سيتم نقل أحداث المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس ماكس مباريات كوبا أمريكا، وستنقل مباراةمباراة البرازيل وبيرو على قنوات "BeIn Max".

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ومن الجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلى يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويًا مع منتخب بيرو، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز الثالث برصيد نقطتين ويتزيل المجموعة منتخب بوليفيا بلا رصيد من النقاط.

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ومن المتوقع أن يدخل منتخب البرايل هذه المباراة بتشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: ألفيس - ماركينيوس - سيلفا - لويس، خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - إيفرتون، خط الهجوم: كوتينيو - ريتشارليسون - فيرمينو.

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الجدير بالذكر انه لا يجب على منتخب البرازيل بقيادة مدربه الوطني "تيتي"، الذي يعد المتهم الرئيسي في الأداء السيئ للفريق، أن يدع مجالًا للخطأ في هذا اللقاء الحاسم أمام بيرو الذي سيقام على ملعب (أرينا كورينثيانز) وخاصة بعد التعادل الأخير والمخيب للآمال امام فينزويلا.

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وعلى الجانب الآخر يسعى منتخب بيرو لإحداث المفاجأة وتكرار سيناريو بطولة كوبا أمريكا نسخة عام 2016 التي أقيمت نسختها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن خلاللها من إقصاء البرازيل من دور المجموعات بعد الهدف الذي أحرزه راؤول رويدياز بيده قبل 15 دقيقة من انتهاء اللقاء.