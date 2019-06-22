اونلاين | رابط مشاهدة مباراة البرازيل.. بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب ماتش البرازيل كورة ستاار بدون تقطيع goal اونلاين

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لبث المباشر - مشاهدة مباراة منتخب البرازيل، ضد منافسه منتخب بيرو اليوم السبت 22 يونيو يلا شوت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعات في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل 2019 كورة لايف، يلا تابع.

كورة أون لاين وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، منتخب بيرو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports، كورة ستار، بث مباشر بدون تقطيع عبر اليوتيوب.

كورة أون لاين وجاءت قائمة منتخب البرازيل للبطولة :-

يلا شوت أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس، تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس، كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا، دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون، Kora live، كورة لايف.

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يلا شوت أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD، يلا تابع، Kora star، كورة ستار.

مشاهدة البث المباشر بينما جاءت قائمة منتخب بيرو لبطولة كوبا أمريكا :-

بيدرو جاليسي، خوسيه كارفالو، كارلوس كاسيدا، باتريسيو ألفاريز، لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، كارلوس زامبرانو، ميجيل تراوكو، ألدو كورزو، ألكسندر كالينز، ميجيل أرواخو، أندرسون سانتاماريا، لويس أبراهام، ماركوس لوبيز، جيانفرانكو شافيز، يوشيمار يوتون، كريستيان كويفا، جوسيبمير بالون، إديسون فلوريس، ريناتو تابيا، باولو هورتادو، بيدرو أكوينو، كريستيان بينافينتي، جويل سانشيز، كريستوفر جونزاليز، وايلدر كارتاجينا، هوراسيو كالكاتيرا، أرماندو الفاجيمي، أليكسيس أرياس، ليوناردو موفلين، جيسوس بريتل، جيفرسون فارفان، باولو جيريرو، أندريه كاريو، راؤول رويدياز، خوسيه يوردي رينا، أندي بولو، لويز دا سيلفا، جابريل كوستا، كيفين كيفيدو.

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