اونلاين | يلا شوت PIUS: مشاهدة مباراة البرازيل والبيرو بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة كورة اونلاين يوتيوب kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PIUS: مشاهدة مباراة البرازيل والبيرو بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة كورة اونلاين يوتيوب kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر كورة لايف اون لاين، يواجه منتخب البرازيل بقيادة تيتي نظيره بيرو مساء اليوم السبت 22/6/2019، وذلك في إطار مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، ونقدم لكم عبر الخليج 365 الرياضي البث المباشر لمباراة البرازيل الآن.

وتستضيف البرازيل مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 على ملاعبها لذلك نرصد لكم البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو بجودة عالية HD ومناسبة لجميع سرعات الإنترنت يوتيوب youtube.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط متساوياً مع بيرو في عدد النقاط بينما فنزويلا بنقطتين بالمركز الثالث وبوليفيا بدون نقاط.

وكان منتخب البرازيل قد فاز على بوليفيا بثلاثية نظيفة وتعادل مع فنزويلا سلبياً في أول جولتين من دور المجموعات.

موعد مباراة البرازيل اليوم والبث المباشر

وتنطلق مباراة منتخب البرازيل مع بيرو مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر كورة لايف kora live ماي كورة ويلا شوت ylla shoot.

Advertisements

مشاهدة فيليب كوتينيو بث مباشر مشاهدة داتي ألفيش وأليسون بيكر مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو brazil vs peru بث مباشر كورة لايف كول كورة ماي كورة يلا كورة يلا شوت yallashoot kora live.

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة في المباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي لويس

خط الوسط: آرثر – كاسيميرو – فيليبي كوتينيو - دافيد نيريس

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو – ريتشارلسون

رابط مشاهدة مباراة البرازيل بدون تقطيع