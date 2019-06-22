اونلاين | كورة ستار Match مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر اليوم السبت 22-06-2019 كوبا أمريكا البرازيل yalla shoot 7sry

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مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر وتغطية حية عبر قناة بي إن سبورتس، حيث يلتقي المنتخبين في تمام التاسعة مساءً لمتابعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في نسختها الثانية والثلاثين بين البرازيل وبيرو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي وقع فيها المنتخبان برفقة كلا من بوليفيا وفنزويلا. تقابل المنتخبان 26 مرة، فازت البرازيل في 16 مباراة وتعادلا في 6 مباريات وفازت بيرو في 3 مباريات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تبدأ المبارة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 3 HD AR والتي سيعلق عليها حفيظ دراجي.كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر الخاصة بيلا كورة Yalla Kora Hd والأسطورة لايف Ostora Live بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع وبث مباشر مصر وزيمبابوي أمم أفريقيا Yalla Shoot جودة عالية بدون تقطيع وكورة جول Kora Goal كورة أون لاين Kora Online بث مباشر جودة عالية إتش دي HD بدون تقطيع يوتيوب وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى التي يقوم موقع الخليج 365 الرياضي بتوفيرها لكم.

أما تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة فجاءت كالآتي :-

حراسة المرمى: اليسون بيكر، ايدرسون، كاسيو

الدفاع: تياغو سيلفا، ماركينوس، ميراندا، ايدير ميليتاو، داني الفيس، فاغنر، اليكس ساندرو، فليبي لويس

الوسط: كاسيميرو، ارثور ميلو، فيرناندينيو، ٱلان، لوكاس باكيتا، فليب كوتينيو

الهجوم: نيمار جونيور، روبيرتو فيرمينو، إيفرتون، غابرييل جيسوس، ريتشارلسون، ديفيد نيريس.

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أما بيرو فجاءت كالآتي :-

حراسة المرمى: بيدور جايسي (اليانز ليما) وكارلوس كاسيدا (ميلجار) وباتريسيو الباريز (سبورتنج كريستال).

-المدافعون: الدو كورزو (يونفيرسيتاريو) وميجيل أراوخو (تايريز دي كوردوبا) ولويس ادفينكولا (رايو فايكانو) اندرسون سانتاماريا (أطلس) ولويس ابرام (فيليز سارسفيلد) وميجيل تراوكو (فلامنجو) وكارلوس زامبرانو (بازل) والكسندر كاينس (نيويورك سيتي).

-وسط الملعب: ريناتو تابيا (فيلم تو تيلبورج) ويوشيمار يوتون (كروز أثول) وخيسوس بريتي (سبورتنج كريستال) وكريستوفر جونزاليس (سبورتنج كريستال) وايدنسون فلوريس (موريليا) وكريستيان كويبا (سانتوس) واندي بولو (بورتلاند تيمبريس) واندري كاريو (الهلال السعودي) وباولو هورتادو (كونيا سبور).

-المهاجمون: باولو جيريرو (انترناسيونال) وراؤول رودياز (سياتل ساندرز) وجيفرسون فارفان (لوكوموتيف).

يذكر أن استاد اليانز كورينثيانز سيحتضن المباراة الافتتاح اليوم في تمام السابعة مساءً

كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في كوبا أمريكا

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