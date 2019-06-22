اونلاين | كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع Ostora Live يلا شوت البرازيل رابط سريع CpOa

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مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلاشوت ، حيث يستضيف المنتخب البرازيلي ضيفه منتخب بيرو في المباراة التي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل حتى السابع من شهر يوليو المقبل.



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ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة بالقائمة التالية :-



لحراسة لمرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز).

لخط الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).

لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي).

لخط الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي). Advertisements

في الوقت الذي تستعد فيه بيرو بالقائمة التالية :-



حراس المرمى: بيدرو جالاسي (أليانزا ليما - بيرو) - كارلوس كاسيدا (مليجار - بيرو) - باتريسيو ألفاريز (سبورتينج كريستال - بيرو)

المدافعون: لويس أدفينكولا (رايو فاييكانو - إسبانيا) - كارلوس زامبرانو (بازل - سويسرا) - ميجيل تراوكو (فلامنجو - البرازيل) - ألدو كورزو (يونيفرسيتاريو - بيرو) - أليكساندر كايينز (نيويورك سيتي - أمريكا) - ميجيل أراوخو (تاييريس - الأرجنتين) - أنديرسون سانتاماريا (أتلاس - المكسيك) - لويس أبرام (فيليز سارسفيلد - الأرجنتين)

لاعبو الوسط: يوشيمار يوتون (كروز أزول - المكسيك) - كريسيتيتن كويفا (سانتوس - البرازيل) - إديسون فلوريس (موريليا - المكسيك) - ريناتو تابيا (فاينورد - هولندا) - باولو هورتادو (قونياسبور - تركيا) - كريستوفر جونزاليس (سبورتينج كريستال - بيرو) - خيسوس بريتيل (سبورتينج كريستال - بيرو)

المهاجمون: جيفيرسون فارفان (لوكوموتيف موسكو - روسيا) - باولو جيريرو (إنترناسيونال - البرازيل) - أندري كارييو (الهلال - السعودية) - راؤول رويدياز (سياتل ساوندرز - أمريكا) - أندي بولو (بورتلاند تيمبرز - أمريكا)

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