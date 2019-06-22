اونلاين | كورة لايف HD| مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر 22 / 6 / 2019 رابط سريع مباراة نيجيريا kora online

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف HD| مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر 22 / 6 / 2019 رابط سريع مباراة نيجيريا kora online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهد مباراة نيجيريا ضد بوروندي اليوم في كأس أمم أفريقيا، بث مباشر مباراة نيجيريا ضد بوروندي، عبر رابط بث مباشر كورة ستار، كورة لايف kora online، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب بوروندي على إستاد "الإسكندرية" في تمام السابعة مساء اليوم السبت 22 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا 2019، تابع لايف مباراة مصر ونيجيريا بدون تقطيع.

تابع لايف - Kora star بث مباشر مباراة نيجيريا وبوروندي، يقع منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات بوروندي، وغينيا، ومدغشقر، و تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، Kora Live، Kora online وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، ويمكنكم مشاهدة رابط بث مباشر كورة لايف، يوتيوب yalla shoo.

يخوض منتخب نيجيريا البطولة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).

الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – –صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).

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الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتا سراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي).

بينما يلعب منتخب بوروندي بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)

خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)

خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)

خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي).

Kora star- كورة لايف شاهد بث مباشر مباراة نيجيريا وبوروندي كورة أونلاين، ماي كورة، حيث يسعي منتخب نيجيريا أحد أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة امم إفريقيا، لتحقيق الفوز في مباراته الأولي ضد بوروندي الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة القارية، ويبحث عن تحقيق مفاجأة مدوية أمام النسور الخضراء، رابط يوتيوب kora live