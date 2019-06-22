اونلاين | Yalla Shoot مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر اليوم والتغطية الخاصة بث الاسطورة لايف BEIN LIVE MAX

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سيكون منتخب نيجيريا لكرة القدم على موعد مع مباراة نارية ضد بورندي مساء اليوم السبت 22/6/2019 وذلك في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لذلك نوفر لكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة نيجيري ضد بورندي.

وتنطلق مباراة نيجيريا ضد بورندي اليوم السبت على ملعب الاسكندرية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، شاهد مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر الآن مجاناً ومناسب لجميع سرعات الانترنت.

ويقع منتخب النسور الخضر ضمن مجموعات كأس الأمم الأفريقية بجانب منتخبات بورندي وغينيا ومدغشقر، مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر يلا كورة يلا شوت ماي كورة وكورة ستار kora star كورة لايف.

قائمة منتخب نيجيريا:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).

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الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – –صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).

الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتا سراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي).

قائمة منتخب بوروندي:

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)

خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)

خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)

خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي).