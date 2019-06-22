رياضة | مانشستر يونايتد يُعقد انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُعقد انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي إنتر يملان الإيطالي بفضل مدربه المخضرم أنطونيو كونتي، مساعيه للتعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما قاله "جيانلوكا دي مارزيو" من صحيفة "سكاي سبورت" فإن عملية انتقال لوكاكو لـ إنتر ميلان طويلة جداً ومكلفة للغاية، لأن مانشستر يونايتد لن يبيعه بأقل من 80 مليون يورو نقداً، أو حتى بـ70 مليون + 10 مليون مكافآت.

الجدير بالذكر ان المدرب كونتي يأمل بوصول اللاعب، وكان يرغب به منذ وقت تدريبه لـ تشيلسي، لكن الصفقة صعبة، حيث يتقاضى اللاعب البلجيكي راتباً مرتفعاً، وفي الوقت الحالي لا يقبل النادي الإنجليزي دخول نظراء.