رياضة | الترسانة يتعاقد مع هداف السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يتعاقد مع هداف السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى الترسانة في ضم هداف فريق السكة الحديد اللاعب أحمد عارف توتي، لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من الممتاز "ب".

وحضر رئيس نادى الترسانة طارق سعيد الى مقر نادى السكة وجمعته جلسة مع مجلس إدارة نادى السكه بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق والعميد شريف صادق المدير التنفيذي لنادي السكة

Advertisements

وتم خلال الاجتماع إنهاء الصفقة بعدما حصل مجلس إدارة السكة على 250 ألف جنيه نظير الموافقة على رحيل اللاعب.

وكان عارف توتى هداف السكة الحديد الموسم الماضي برصيد 15 هدفا.