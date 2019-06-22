رياضة | ريال مدريد يوجه صدمة كبيرة لـ توتنهام

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يسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عن طريق التعاقد مع النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لما ذكره ميجيل أنخيل دياز من راديو كوبي الإسباني، فإنه صحيحًا أن مسوؤولي توتنهام قد طلبوا التعاقد مع ماركو أسينسيو، ولكن بالنسبة لريال مدريد فإن اللاعب ليس للبيع، والسبب هو أن مدربه زين الدين زيدان يعتمد عليه.

ومن ثم فإن زيدان لا يتردد أبدًا في مسألة إستمرار ماركو أسينسيو في مدريد، والنادي الملكي كذلك لا يريد إدخال اللاعب في عملية تخفيض سعر كريستيان إريكسن.