رياضة | علاء أبو القاسم في تحد جديد بمالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء أبو القاسم في تحد جديد بمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر بطل السلاح الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم صاحب الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن 2012 القاهرة متوجها إلي مالي للمشاركة في بطولة إفريقيا للسلاح والتى تقام بالعاصمة المالية بماكو خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عن طريق تجميع النقاط.

كما يشارك أبو القاسم فى بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 15-23 يوليو2019، ثم دورة الألعاب الافريقية بالمغرب خلال الفترة من ٢٠ أغسطس إلى ٥ سبتمبر ٢٠١٩ ، وكذلك بطولة كاس العالم المؤهلة خلال شهر نوفمبر 2019.

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وقدم بطل مصر شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى.

وكان في توديع اللاعب مسئولو روابط الرياضية الوكيل الحصرى للاعب حيث أن اللاعب ينتمي لفريق الفراعنه الأوليمبي الذي يرعاه البنك الأهلي المصري كراعي رسمى وذلك حتى نهاية عام ٢٠٢٠