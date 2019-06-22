رياضة | مسؤول زمالكاوي يحاول إفساد صفقة "مارادونا" الترسانة على الأهلي بسبب كشري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول زمالكاوي يحاول إفساد صفقة "مارادونا" الترسانة على الأهلي بسبب كشري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من إنهاء صفقة وليد فوزي الشهير بمارادونا صانع ألعاب نادي الترسانة.

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة الشواكيش لمسؤول بارز في نادي الزمالك عن كافة تفاصيل المفاوضات التي يجريها مسؤولو الأهلي في الساعات الماضية وبالتحديد المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات في القلعة الحمراء مع موهبة الشواكيش ووكيل أعماله وأحد المسؤولين في نادي الترسانة من أجل الحصول علي خدماته في الميركاتو الصيفي مبكرا قبل عدد من أندية الدوري الممتاز أبرزها المقاصة والإسماعيلي والمصري وإنبي في ظل الإمكانيات العالية التي اللاعب.

مسؤول الشواكيش حذر نظيره الأبيض من تكرار سيناريو أبو تريكة حينما انتقل للأهلي منتصف موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ وندم بعدها مسؤولو الزمالك على عدم ضمهم له، واصفا اللاعب بأنه سيكون أفضل صانع ألعاب في مصر خلال السنوات القادمة.

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وعلي الفور طلب المسؤول الزمالكاوي من عضو الترسانة إنهاء تلك الصفقة لصالح الأبيض وتغيير وجهة اللاعب من الأحمر للقلعة البيضاء خلال الساعات القادمة.

الجدير بالذكر أن أحمد كشري نجم القلعة الحمراء والمدير الفني السابق للشواكيش قد أوصي لجنتي تخطيط الكرة والمواهب برئاسة الشيخ طه إسماعيل ومحمود صالح بمشاهدة فيديوهات موهبة الترسانة مواليد 97 واتخاذ قرار نهائي ومن ثم عرضه على محمود الخطيب رئيس النادي تمهيدا للتعاقد معه مبكرا، ومن ثم إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز المقربه لنادي الاهلي وعلي رأسها ناديي الاتحاد السكندري والجونة في الموسم الجديد.

وكان "مارادونا" الترسانة كما يطلق عليه، قد ظهر الموسم الماضي خلال مباريات الفريق الأول والشباب بشكل مميز الأمر الذي جعله يلفت أنظار وكلاء اللاعبين والأندية علي رأسها النادي الأهلي.