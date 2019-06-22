رياضة | فيرمينيو يستغل هفوة قاتلة من حارس بيرو ويسجل الهدف الثاني للبرازيل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمينيو يستغل هفوة قاتلة من حارس بيرو ويسجل الهدف الثاني للبرازيل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل روبيرتو فيرمينيو هدف البرازيل الثاني في شباك بيرو في المباراة المقامة حاليا على ملعب كورينثاينز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

خطأ قاتل من حارس البيرو منح فيرمينيو تسجيل هدف بشكل مميز في الدقيقة 19.

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وجاء هدف البرازيل الأول بعد دربكة داخل منطقة جزاء بيرو ليستغلها كاسميرو ويسجل الهدف الأول للسامبا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.



