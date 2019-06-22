رياضة | رسميًا.. الاتحاد السكندري يوقع على اتفاقية مشاركته في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يوقع على اتفاقية مشاركته في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة العربية في النسخة القادمة موسم 2019-2020.

حيث وقع اتفاقية المشاركة اليوم، في البطولة نائب رئيس مجلس الإدارة هشام حسن مع نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير نائب، وثروت سويلم المدير التنفيذي الجبلاية.

جديرًا بالذكر أن البطولة العربية تقام الموسم المقبل تحت مسمى كأس الملك محمد السادس، حيث تلعب جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب باستثناء النهائي مباراة واحدة ويقام في دولة المغرب.