رياضة | ريال مدريد يضع سعر خيالي مقابل انتقال نجمه المتألق إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع سعر خيالي مقابل انتقال نجمه المتألق إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني سعر نجم هجوم الفريق ماركو أسينسيو، رداً على إهتمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي به.

وبات دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام يعلم بأن ريال مدريد لن يجلس على طاولة المفاوضات وبدء التفاوض حول أسينسيو إلا من خلال رقم 120 مليون يورو.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" فقد حاول توتنهام سابقاً محاولة التفاوض مع فلورنتينو بيريز حول أسينسيو ولكن الرد دائماً كان سلبياً وبتحويل توتنهام إلى رقم"700" مليون وهو قيمة كسر عقد ماركو أسينسيو.

لكن ريال مدريد هذه المرة سيكونون على إستعداد لبيع اللاعب ما دام العرض المقدم يدور في فلك الـ 120 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يمكن أن يصلوا من خلاله إلى اتفاق، يقضي بموجبه نقل ماركو أسنسيو الى السبيرز.

والآن يحتاج ليفي رئيس توتنهام إلى تقديم عرض يُقنع من خلاله فلورنتينو بيريز ولكن هل سيقبل زيدان بيع ماركو أسنسيو، قد يُقنعه بيريز بذلك لكن في حالة استثمار تلك الأموال في صفقة يريدها زيدان.