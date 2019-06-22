رياضة | نيمار يوجه رسالة الوداع ويختار فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يوجه رسالة الوداع ويختار فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم البرازيلي "نيمار" نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مصيره من الاستمرار مع النادي الباريسي الموسم المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة " سبورت " إن نيمار أخبر رئيس النادي الفرنسي , ناصر الخليفي , بأنه يريد الرحيل عن الفريق , وأنه لن يرتدي قيمص باريس سان جيرمان مجدداً.

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وكان الخليفي قد فتح الباب أمام رحيل نجوم الفريق قائلاً: يجب على اللاعبين العمل بشكل أكثر , هم ليسوا هنا من أجل الاستمتاع , وإذا لم يتفقوا مع مع أقوله الآن فالأبواب مفتوحة , إلى اللقاء".

يذكر ان نادي برشلونة مهتم بالحصول علي خدمات نيمار هذا الصيف.

وكان نيمار قد رحل عن النادي الكتلوني في 2017 مقابل 222 مليون يورو , ولكن اللاعب لايشعر بالسعادة في النادي الفرنسي ويرغب بالرحيل , بينما يريد سان جيرمان 300 مليون يورو .