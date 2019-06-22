رياضة | يوفنتوس يقطع الطريق على أتلتيكو مدريد ويجدد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقطع الطريق على أتلتيكو مدريد ويجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعب وسطه الأوروجوياني رودريجو بينتانكور لسنتين إضافية حتى 2024 بدلاً من 2022.

ومن المقرر أن يشمل التجديد رفع طفيف براتب اللاعب المشارك مع بلاده في كوبا امريكا حالياً، لن يزيل التجديد الشرط الذي ما بين اليوفي و بوكا جونيورز.

وبهذا التجديد يكون البيانكونيري قد تمكن من قطع الطريق على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي كان يردي التوقيع مع بينتانكور، خلال هذا الصيف.