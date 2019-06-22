رياضة | كوليبالي: مباراة تنزانيا لن تكون سهلة على السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوليبالي: مباراة تنزانيا لن تكون سهلة على السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال ونابولي الايطالي أن منتخب الجزائر هو أقوى المنتخبات المنافسة لهم على التأهل الي الدور الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى ١٩ يوليو، كونه يضم لاعبين على أعلى مستوى فني.

قال كوليبالي في تصريحات صحفية إن مباراة تنزانيا لن تكون سهلة على السنغال غدا خلال ضربة البداية لدلهم بأمم أفريقيا لأنه يلعب كرة جماعية بشكل جيد ويقدم أداء مميز تحت قيادة ايمانويل ايمونيكي.

شدد على أن الجو في مصر جيد للغاية ويساعدهم على التألق وإظهار قدراتهم الفنية، مثنيا على حالة أرضية ملعب الدفاع الجوي الذي يستضيف مباريات منتخب بلاده بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا.