رياضة | رابيو يقترب بشدة من اليوفي.. ومصير مجهول لـ ماندزوكيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابيو يقترب بشدة من اليوفي.. ومصير مجهول لـ ماندزوكيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، لثقة نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر لنيل خدمات لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو، في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن باراتيسي المدير الرياضي لليوفي يعمل على آخر التفاصيل لعقد اللاعب وبما فيها العمولة المفترض دفعها لوالدته.

ومن جهة أخرى أكدت التقارير أن المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش صار متاحًا في السوق الصيفي، لكن لم تصل عروض له بعد.

وفيما بما يتعلق بـ الأرجنتيني جونزالو هيجواين فاليوفي يخطط لاجتماع في الاسبوع القادم من أجله، وهو يبقى من الوارد خروجه مالم يجد جديد.