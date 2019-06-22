رياضة | مسؤول بـ يوفنتوس: أفضل إعادة هيجواين.. ويجب منح ساري ما حرم منه مع نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بـ يوفنتوس: أفضل إعادة هيجواين.. ويجب منح ساري ما حرم منه مع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لوتشيانو موجي مدير عام يوفنتوس الإيطالي السابق، حول تعيين ماوريسيو ساري مدربًا للفريق ودعمه مع تعيينه مدرب للبيانكونيري وكذلك حول مهاجمي الفريق.

وقال موجي: "يجب على المشجعين دعم ساري الذي هو المدرب الآن، هو مجرب جيد عليه الان ان يقوم بما لم يستطيع عليه في نابولي وهو الفوز".

وأضاف: "لم يعد مضطر للحديث عن التأجيلات والتقديمات بالمباريات، فاليوفي يساعد نفسه لانه قوي، يجب دعم ساري لأنه بهذه الطريقة فقط يتم دعم اليوفي".

وواصل: "السوق ؟ بالنسبة لي يغادر ماندزوكيتش ويعود هيجوين، ثم يبقى ديبالا، المدرب يحتاج لاقدام جيدة مثل هيجوين وديبالا وكذلك رونالدو بوضوح".