رياضة | بالصور.. منتخب نيجيريا يهزم بوروندي بهدف "إيجالو" في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. منتخب نيجيريا يهزم بوروندي بهدف "إيجالو" في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف منتخب نيجيريا فوزا ثمينا من نظيره بوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستادالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي، حيث جاء متوسط المستوى، ولم يشهد خطورة حقيقية على كلا الحارسين.

Advertisements

وفي الدقيقة ٧٧ من عمر المباراة نجح أوديون إيغالو في إحراز هدف نيجيريا الوحيد في المباراة والفوز لينتهي اللقاء بفوز النسور الخضراء بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى ٣ نقاط، بينما بقي منتخب بوروندي بدون أي نقطة.