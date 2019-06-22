رياضة | ألام الركبة تُجبر مؤمن زكريا على مغادرة مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألام الركبة تُجبر مؤمن زكريا على مغادرة مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستكمل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وجاء السبب وراء خروج مؤمن زكريا من المران، وعدم استكماله بسبب شعوره بألام في الركبة لعدم مشاركته في المباريات منذ فترة طويلة.

واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم السبت عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوم تقريباً في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.