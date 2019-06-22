دورتموند يستعد لمستوى جديد من الصراع مع بايرن

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ماتس هوملز ودع بايرن وعاد الآن إلى بيته السابق: دورتموند

يبدو أن عشاق البوندلسيغا سيكونون على موعد مع موسم أكثر إثارة وتنافسا من المواسم السبعة الماضية. فقد أنفق بايرن ودورتموند مبالغ غير مسبوقة في التعاقدات هذا العام. غير أن دورتموند "يشتري بذكاء" ويريد إنهاء هيمنة بايرن.

بعد سبعة مواسم كروية سيطر فيها بايرن ميونيخ على بطولة الدوري الألماني سيطرة تامة، يبدو أن دورتموند يريد الآن أن ينازعه تلك السيطرة، فقد ملَّ فريق "الأسود والأصفر" من لعب دور الوصيف، منذ أن جرده بايرن قبل سنوات من أفضل لاعبيهم بعد فوز دورتموند بلقبي الدوري (2011، 2012)، إذ خطف ماريو غوتسه في 2013، ثم تعاقد مع القناص روبرت ليفاندوفسكي 2014. ومنذ ذلك الحين لم يرفع دورتموند درع البوندسليغا، رغم صمود قائده الحالي ماركو رويس في وجه محاولات البافاري للتعاقد معه.

وترى مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية، أن الصراع الآن بين بايرن ودورتموند، عملاقي البطولة الألمانية "وصل إلى بعد جديد". فالفريقان استثمرا ما يقرب من ربع مليار يورو في التعاقد مع لاعبين جدد للموسم المقبل. فتعاقد بايرن مع لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، وينتظر أن يأتي آخرون، مثل ليروي سانيه نجم مانشستر سيتي، الذي يحتاجه بايرن للتقليل من الفراغ الذي سيخلفه رحيل الجناحين المخضرمين أرين روبين وفرانك ريبيري، اللذين غادرا الفريق هذا الصيف بعد رحلة طويلة حافلة. وتواردت الأخبار في الشهور الأخيرة متحدثة عن سعي البافاري للتعاقد من نجوم عالميين، ومازال الفريق يبحث عن تجديد نفسه.

أما دورتموند فتعاقد مع نيكو شولتز وثورغان هازارد ويوليان برانت، كما اشترى عقد المعار باكو الكاثير، والآن استعاد المدافع ماتس هوملز من بايرن نفسه. كما يجري الحديث أيضا عن احتمال انتقال جيروم بواتينغ من بايرن إلى دورتموند.

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ويؤكد توماس هيلمار نجم ألمانيا السابق، الذي لعب لبايرن ودورتموند، أن رحيل بواتينغ بعد هوملز سيضعف دفاع بايرن "لأن هيرنانديز كان مصابا لفترة طويلة، كما أن بافارد لم يؤد موسما جيدا مع شتوتغارت وهبط مع الفريق للدرجة الثانية".

بينما عودة هوملز إلى دورتموند تتضمن عددا من الفوائد لفريق الأصفر والأسود "من خلال شخصيته القيادية وقوته في ضربات الرأس إذ سيسد نقطة ضعف في دفاع دورتموند". كما أن اللاعبين الشباب الذين سيقفون بجوار هوملز، صاحب الخبرة والهالة الكبيرتين "يمكنهم أن يتطوروا ويتلقوا عددا من النصائح المفيدة، حتى في ظل ما يقال من أن هوملز بطئ، يضيف هيلمار في مقال له بمجلة كيكر.

إدارة دورتموند "تشتري (لاعبين) بذكاء وبشكل موجه" يؤكد هيلمار. ورسالة المسؤولين في النادي "واضحة، وهي أنهم يتبعون رغبتهم في المنافسة على اللقب بأفعال".

ويعتقد نجم منتخب ألمانيا السابق أن عشاق الدوري الألماني سيسعدون بسباق متقارب بين الفريقين للفوز بالبطولة الموسم المقبل وأن ملاحقة الفرق الأخرى للعملاقين: بايرن ودورتموند "ستكون أمراً أكثر صعوبة" من ذي قبل.