شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكونغو الديمقراطية: نستحق الخسارة وأوغندا فريق رائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فلوران إيبنجي، المدير الفني للمنتخب الكونغولي، أن المنتخب الأوغندي استحق الفوز في المواجهة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت.

وخسر المنتخب الكونغولي صفر / 2، اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

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وقال إيبنجي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: «إن منتخب أوغندا يستحق الفوز وفريقي قدم مباراة سيئة ولم نقدم ما نستحق عليه الفوز».

وأضاف: «منتخب أوغندا جيد وصعب جدًا.. وعانينا أمامه وتحديدًا في الكرات الثابتة، وكانت هناك معركة كبيرة في وسط الملعب خسرناها ومعها خسرنا المباراة والنقاط الثلاث».

وأوضح: «المنافس أجبرنا على الاعتماد على الكرات العرضية لمحاولة مفاجأة الدفاع، بسبب تنظيم وسط ملعبهم وصعوبة اختراقه، لكننا لم ننجح في ذلك».