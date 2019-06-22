شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكونغو الديمقراطية: نستحق الخسارة وأوغندا فريق رائع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فلوران إيبنجي، المدير الفني للمنتخب الكونغولي، أن المنتخب الأوغندي استحق الفوز في المواجهة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت.
وخسر المنتخب الكونغولي صفر / 2، اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وقال إيبنجي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: «إن منتخب أوغندا يستحق الفوز وفريقي قدم مباراة سيئة ولم نقدم ما نستحق عليه الفوز».
وأضاف: «منتخب أوغندا جيد وصعب جدًا.. وعانينا أمامه وتحديدًا في الكرات الثابتة، وكانت هناك معركة كبيرة في وسط الملعب خسرناها ومعها خسرنا المباراة والنقاط الثلاث».
وأوضح: «المنافس أجبرنا على الاعتماد على الكرات العرضية لمحاولة مفاجأة الدفاع، بسبب تنظيم وسط ملعبهم وصعوبة اختراقه، لكننا لم ننجح في ذلك».
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