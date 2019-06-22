شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يطالب لاعبي أوغندا بالهدوء بعد الفوز على الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، لاعبيه بالهدوء عقب الفوز على المنتخب الكونغولي 2 / صفر، اليوم السبت، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

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وقال ديسابر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، اليوم السبت: «كيف تتحدثون عن التأهل للدور الثاني من أول مباراة؟ نحن مازلنا في بداية المشوار ولم نحقق أي شيء حتى الآن، كل ما تحقق هو 3 نقاط فقط».

وأضاف: «فزنا بالمباراة واتخذنا خطوة واحدة للتأهل ومازالت لدينا مباراتان أمام زيمبابوي ومصر، وهما قويان للغاية، خاصة أصحاب الأرض، اليوم سنحصل على راحة ونبدأ من الغد الاستعداد للمباراة المقبلة».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوغندا مع زيمبابوي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما يلعب بالمجموعة نفسها منتخب الكونغو الديمقراطية مع مصر، الأربعاء المقبل.