شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المطوع رئيساً لنادي الرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي الرائد تنصيب فهد بن محمد المطوع رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات قادمة. وجاء تنصيب المطوع رئيساً للرائد في اجتماع الجمعية العمومية اليوم (السبت)، محققا 3345 صوتاً.



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