شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان أزهر رئيساً لنادي الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أعلن نادي الوحدة، تنصيب سلطان أزهر رئيساً للنادي للفترة من عام 2019 إلى 2023. وأوضح النادي أنه تمت تزكية سلطان أزهر من قبل أعضاء الجمعية العمومية العادية. ويتضمن مجلس إدارة نادي الوحدة: عبدالعزيز القرشي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، عبدالعزيز الخيمي (عضو مجلس الإدارة)، فيصل قايد (عضو مجلس الإدارة)، عبدالله الثقفي (عضو مجلس الإدارة)، توفيق تونسي (عضو مجلس الإدارة).



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