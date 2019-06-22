شكرا لقرائتكم خبر عن البلطان رئيساً لنادي الشباب لـ4 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن المركز الإعلامي لنادي الشباب، أن الجمعية العمومية للنادي نصبت خالد البلطان رئيساً لأربعة أعوام. وتضمنت قائمة البلطان كلا من: خليف الهويشان، الدكتور فهد العليان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني، فهد الشعلان، تركي المعجل.



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