شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تواجه خطر الخروج من كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي خطر الخروج من دور المجموعات لكأس كوبا أمريكا وهو يواجه المنتخب القطري مساء اليوم الأحد، إذ تحتاج الأرجنتين للفوز بعدد وافر من الأهداف على أن تخسر أو تتعادل البارجواي أمام منتخب كولمبيا المتأهل سلفا لدور ربع النهائي بعد فوزه بأول مباراتين على الأرجنتين بهدف نظيف ثم على قطر بهدف.

لم تبدأ بطولة كوبا أمريكا 2019 كما كانت تأمل الأرجنتين، فالهزيمة أمام كولومبيا (0-2) ثم التعادل أمام باراجواي (1-1) جعلاها تمتلك نقطة وحيدة من أصل 6 محتملة.

ووضعت تلك النتائج السلبية منتخب راقصي التانجو في موقف لم يكن يتوقعه مطلقًا وهو اللجوء للحسابات لمعرفة آماله في الصعود لربع نهائي البطولة.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة متساوية في النقاط مع المنتخب القطري، الذي يمتلك الأفضلية من حيث الأهداف التي سجلها والتي استقبلها برصيد (-1) بينما الأرجنيتن (- 2 ).

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وبالتالي، فخيارات منتخب التانجو للتأهل للدور التالي هي الفوز على قطر على ملعب (جريميو) شريطة فوز كولومبيا على باراجواي بأكثر من هدفين في المباراة الثانية التي ستلعب بذات التوقيت لتكون الأرجنتين في وصافة المجموعة الثانية.

وإذا أنهى المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات وهو في المركز الثالث، سيتمكن من التأهل إذا لم يحصد أي فريق آخر بالمركز الثالث 3 نقاط أو امتلك فارق نقاط أفضل من الأرجنتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد أجرى المران قبل الأخير على أرضية ملعب بيرا ريو، الذي شهد وجود مجموعة من المشجعين في محيطه، والذين احتشدوا لرؤية نجم الأرجنتين الأبرز ليونيل ميسي.

وكانت التقارير الطبية قد أشارت إلى أن لوتارو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتيني يعاني من صدمة في منطقة الألوية اليسرى، مشيرة إلى أن إصابته ليست خطيرة، ويمكن أن يشارك في المباراة الأخيرة.