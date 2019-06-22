شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى إجراءات معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولى نادى الزمالك، كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الكروى الأول، الذى سيقام فى قبرص، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى، حيث مازال الزمالك مرتبط بثلاثة مواجهات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

وينطلق معسكر الزمالك فى الأول من شهر يوليو المقبل على أن يستمر لمدة لا تقل عن 15 يومًا، وسيتخلله 4 مباريات ودية من أجل استعادة اللاعبين حساسية المباريات.



ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.