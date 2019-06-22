شكرا لقرائتكم صفقة تبادلية بين الأهلي والطلائع "قدم X طائرة X يد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" وجود اتجاه قوى داخل النادي الأهلي، لإبرام صفقة تبادلية مع نادي طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ووفقا لمصادر مطلعة لن تكون الصفقة التبادلية بين الأهلي والطلائع بخصوص لاعبى الفريقين الكروى بالناديين فقط وإنما ستشمل لاعبين من فريقى كرة اليد والكرة الطائرة. وكشفت المصادر أن الصفقة التبادلية تقضى بانتقال ثنائى فريق كرة القدم بالأهلي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة نظير حصول القلعة الحمراء على خدمات لاعبين من فريقى كرة اليد والكرة الطائرة بنادي الطلائع فى الموسم الجديد وليس لاعبين من فريق كرة القدم.

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