عمرو جمال مهاجم الأهلى يدخل اهتمامات دجلة...

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جدة - عمرو شويل دخل عمرو جمال مهاجم الأهلى، دائرة اهتمامات مسئولى وادى دجلة، من أجل تدعيم هجوم الفريق الدجلاوى، قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

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وشدد تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، على ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، الأمر الذى وضع عمرو جمال ضمن دائرة المرشحين لتدعيم هجوم دجلة، ومن المنتظر أن يبدأ المسئولون فى الدخول فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالقلعة الحمراء لمعرفة مدى امكانية ضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان دودو الجباس مهاجم وادى دجلة، أعلن فسخ تعاقده مع الفريق الدجلاوى بنهاية الموسم الحالى.