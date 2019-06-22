زيارة وزير الرياضة لإستاد القاهرة لتفقد خدمات مباريات كأس الأمم الإفريقية

قام وزير الشباب والرياضة، بزيارة إستاد القاهرة من أجل تحسين الخدمات التي تقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية، والعمل على الحفاظ عليها وإزالة أي معوقات من شأنها يتم تأخير العمل، قرر صبحي مطالبة القائمين على إستاد القاهرة بتكثيف المجهود على كل ما تم بذله حتى يهرج الإستاد بهذا الجمال والتنظيم الرائع والكفاءة.

كما أن صبحي شدد ضرورة المتابعة المستمرة لجميع مرافق الإستاد وجميع التجهيزات التي تم إعدادها والعمل على رفع كفاءتها لكي يتم استقبال باقي المباريات بشكل مشرف حتى تخرج البطولة بشكل يليق بمكانة مصر.

كما أن إستاد القاهرة تم تطويره بشكل كامل، حيث أن مباراة أمس بين مصر وزيمبابوي بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.