“beoutQ” | تردد قناة بي آوت كيو الرياضية 2019 الناقلة لمباريات كوبا أمريكا وأمم أفريقيا بدون تشفير

قناة بي آوت كيو beoutQ؛ أحد القنوات الرياضية الهامة في كافة أنحاء العالم، وهي شركة كوبية كولومبية تعمل على محاربة الاحتكار في عالم الرياضة حول العالم، حيث تنقل القناة العديد من البطولات العالمية التي تنقلها القنوات المشفرة مقابل دفع رسوم، مثل قناة بي ان سبورتس الرياضية الناقلة للعديد من البطولات ولكن بشكل مشفر مقابل دفع رسوم مالية تختلف من دولة إلى آخرى.

وتتأخر قناة بي آوت كيو، في عملية البث المباشر للمباريات عن قنوات بي إن سبورتس القطرية، بسبب العمل على تغطية شعار بي إن سبورتس، حيث إن القناة تعمل على إذاعة كافة برامجها بشكل مجاني عبر الأقمار الصناعية المختلفة في كافة دول العالم.

وأعلنت بي آوت كيو، في وقت سابق أنها سوف تنقل مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، ونقلت البطولة بالكامل بشكل مجاني لعشاق الكرة في مختلف دول العالم، وتنقل حالياً بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل، وبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

تردد بي آوت كيو beoutQ على قمر النايل سات

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12344 27500 V 5/6 نايل سات 12034 27500 H 5/6

تردد بي آوت كيو beoutQ على قمر العرب سات

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل التصحيح عرب سات ( بدر ) 12207 27500 V 5/6 عرب سات ( بدر ) 11919 27500 H 5/6 عرب سات ( بدر ) 12380 27500 H 3/4

وتعمل القناة على إذاعة المباريات بالعديد من الجودات المختلفة والتي يمكن للمشاهدين الاختيار بينهما للحصول على أفضل جودة لمشاهدة المباريات.