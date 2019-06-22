بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة غينيا ومدغشقر| كورة لايف مشاهدة مباراة غينيا ومدغشقر| كورة ستار...

يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة غينيا ومدغشقر التى تُقام فى العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة غينيا ومدغشقر، فتابعونا.

بث مباشر مباراة غينيا ومدغشقر

تُلعب مباراة غينيا ومدغشقر اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين.

كورة ستار مشاهدة مباشرة غينيا ومدغشقر

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سنضع لكم روابط البث المباشر للمباراة قبل بدء المباراة بربع ساعة، فتابعونا.