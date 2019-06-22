ألمانيا أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال السيدات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بات المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمونديال السيدات 2019 في كرة القدم الذي تستضيفه فرنسا، بفوزه على نظيره النيجيري 3-صفر السبت في غرونوبل في الدور ثمن النهائي.

وحسمت الألمانيات نتيجة المباراة بسهولة وتحديدا في الشوط الأول بتسجيلهن هدفين في مدى عشر دقائق، قبل أن يعززن بالثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وحافظت الألمانيات على شباكهن نظيفة في 4 مباريات حتى الآن، في إنجاز يتقاسمنه مع الولايات المتحدة التي تلاقي إسبانيا الإثنين في ثمن النهائي.

وتلتقي ألمانيا بطلة العالم مرتين عامي 2003 و2007، في ربع النهائي مع السويد أو كندا اللتين تلتقيان الإثنين.

Advertisements

وظهرت سيدات ألمانيا بمستوى جيد في المباراة خلافا لمبارياتهن في الدور الأول خصوصا الفوز الصعب على الصين وإسبانيا بنتيجة واحدة 1-صفر، فحققن فوزا كبيرا في غياب صانعة ألعابهن دجينيفر ماروتسان التي تعرض لكسر في أخمص القدم في بداية البطولة.

ومنحت القائدة ألكسندرا بوب التقدم لألمانيا بضربة رأسية في الدقيقة 20، وأضافت سارة دابريتس الثاني من ركلة جزاء بعد سبع دقائق فقط.

وتأثرت النيجيريات اللاتي خضن المباراة في غياب لنجمتين نغوزي إيبيري وريتا تشيكويلي، بالهدفين وأهدرن فرصة تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عندما توغلت البديلة راشيدات أجيبادي ومررت كرة عرضية فشلت ديزيريه ابارانوزي في ترجمتها إلى هدف (50).

ووجهت ألمانيا الضربة القاضية لنيجيريا بتسجيلها الهدف الثالث عبر ليا سيلر في الدقيقة 82.