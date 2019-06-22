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الان تتابع البلطان رئيسا للشباب بالتزكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض
أعلن نادي الشباب، اليوم السبت، فوز خالد البلطان برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية لمدة 4 سنوات.
وتولى البلطان رئاسة النادي بالتكليف في الفترة الماضية بعد اعتذار احمد العقيل عن تولي المسؤولية في سبتمبر الماضي، علما بأنه كان قد تراس النادي من عام 2006 الى 2014 ويعتبر صانع انجازاات نادي الشباب
وتضم قائمة البلطان في عضوية مجلس الإدارة كلا من خليف الهويشان و الدكتور فهد العليان واحمد الكنهل وكنعان الكنعاني فهد الشعلان وتركي الفرج
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