اخبار الرياضه

البلطان رئيسا للشباب بالتزكية

0 نشر
شعبان 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

الان تتابع البلطان رئيسا للشباب بالتزكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أعلن نادي الشباب، اليوم السبت، فوز خالد البلطان برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية لمدة 4 سنوات.
وتولى البلطان رئاسة النادي بالتكليف في الفترة الماضية بعد اعتذار احمد العقيل عن تولي المسؤولية في سبتمبر الماضي، علما بأنه كان قد تراس النادي من عام 2006 الى 2014 ويعتبر صانع انجازاات نادي الشباب

وتضم قائمة البلطان في عضوية مجلس الإدارة كلا من خليف الهويشان و الدكتور فهد العليان واحمد الكنهل وكنعان الكنعاني فهد الشعلان وتركي الفرج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلطان رئيسا للشباب بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا