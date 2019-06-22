الامارات | مدرب المغرب رينار: ما حدث لمصر يؤكد صعوبة البطولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب رينار: ما حدث لمصر يؤكد صعوبة البطولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب المغرب هيرفي رينار، جاهزية منتخب بلاده قبل انطلاق مشوار الغرب في أمم إفريقيا، وقال خلال المؤتمر الصحافي: "جاهزون لبداية المشوار".

ويفتتح منتخب المغرب مشواره في أمم إفريقيا يوم الأحد بمواجهة منتخب ناميبيا في الرابعة والنصف ضمن المجموعة الرابعة.

وقال رينار: "نحن جاهزون لانطلاق مشوارنا في أمم إفريقيا. هدفنا هو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة".

Advertisements

وأضاف في تصريحاته والتي نقلتها صحف المغرب "بطولة أمم إفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، بدليل ما حدث لـ منتخب مصر".

وأوضح "خير مثال على صعوبة البطولة ما تم في استاد القاهرة، حيث كان زيمبابوي ندا قويا لمنتخب مصر".

وواصل "الطقس الحالي ليس المفضل لنا لخوض المباريات، ولكننا تأقلمنا على ذلك. هدفنا واحد ومعروف وهو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة".