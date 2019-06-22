الامارات | مصر تخسر صدارة المجموعة الإفريقية الأولى مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر صدارة المجموعة الإفريقية الأولى مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب المصري صدارة المجموعة الإفريقية الأولى مؤقتاً عقب فوز منتخب أوغندا على نظيره الكونغو الديموقراطية، بهدفين دون مقابل اليوم السبت في المباراة التي اقيمت في استاد القاهرة في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

سجل لمنتخب أوغندا باتريك كادو وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و48 من ضربتي رأس رائعتين ليمنح الأوناش فوزاً مهماً تصدروا به المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي فاز على زيمبابوي بهدف دون رد بينما يبقى منتخب الكونغو الديمقراطية بلا نقاط في المركز الأخير.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل كما يلتقي منتخب أوغندا نظيره زيمبابوي.