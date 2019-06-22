شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الإسماعيلي والاتحاد يمثلان مصر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل، اليوم السبت، أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السيد طلال الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والسيد مبارك الغضبان، نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي، بحضور السيد محمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وثروت سويلم، المدير التنفيذي، والدكتور علاء عبدالعزيز، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وتم خلال الاجتماع توقيع عقد المشاركة في البطولة العربية للموسم الجديد «كأس محمد السادس للأندية الأبطال» لموسم 2019-2020، التي سيشارك بها نادي الإسماعيلي، وحضر عنه المستشار محمد حسن الكيلية، أمين الصندوق، ونادي الاتحاد السكندري وحضر عنه هشام حسن، نائب رئيس النادي.